Reuters: грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом над Лейпцигом

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Грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом в районе аэропорта Лейпцига и совершил незапланированную посадку в Ганновере. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, перед ЧП на летном поле рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник со взрывателем. Дрон обезвредили. После обнаружения авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города, пишет Bild.

Один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте около 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части самолета DHL заметили небольшие повреждения. В настоящее время нет информации, что именно столкнулось с бортом и связано ли это с БПЛА.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что в воздушном пространстве страны был уничтожен беспилотник. По данным Минобороны республики, это было уже третьим случаем за последнее время. В связи с инцидентом румынский МИД вызвал российского посла Владимира Липаева.