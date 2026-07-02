02 июля, 06:36Политика
Финляндия вводила воздушные ограничения над восточной частью Финского залива
Фото: depositphotos/nitinut380
Финляндия объявляла временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение финских ВВС.
Причины введения ограничений не приводятся. Спустя некоторое время меры безопасности были отменены.
В середине июня Эстония временно запрещала полеты вдоль участка границы с Россией из-за активности беспилотников.
Были запрещены полеты на высоте до 1 километра в районе участка эстонско-российской границы, проходящего от Нарвского водохранилища до Псковско-Чудского озера. Для полетов в этой зоне требовалось специальное разрешение от эстонской полиции и пограничной службы.