Эстония закрыла полеты вдоль участка границы с РФ из-за активности БПЛА

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Эстония запретила полеты вдоль участка границы с Россией до середины ночи 20 июня из-за активности БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Уточняется, что до 02:59 по московскому времени будут запрещены полеты на высоте до 1 километра в районе участка эстонско-российской границы, проходящего от Нарвского водохранилища до Псковско-Чудского озера. Причина такого решения не уточняется.

Для полетов в обозначенной зоне потребуется специальное разрешение от эстонской полиции и пограничной службы. Между тем вышеуказанные ведомства могут использовать данный район для полетов своих ведомственных БПЛА.

Ранее в Эстонии объявляли воздушную тревогу из-за массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Ленинградской области России.

Позже украинские СМИ писали, что Киев предложил странам Балтии заключить drone deal ("сделку по дронам"), которая должна стать решением проблемы с БПЛА. В рамках соглашения Киев будет готов отправить в Прибалтику экспертные группы, которые помогут усилить защиту от БПЛА и наладить взаимодействие в этой сфере.

