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08 июня, 13:11

Происшествия

Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

Над Латвией с помощью истребителей НАТО был уничтожен беспилотник, сообщает News.ru со ссылкой на страницу вооруженных сил страны в Х.

Дрон вошел в воздушное пространство Латвии, из-за чего была объявлена тревога. После того как БПЛА был уничтожен силами союзников, ее отменили.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис обвинил Россию в том, что она якобы перенаправляет в Прибалтику украинские дроны, а также развязывают кампанию по очернению Литвы, Латвии и Эстонии. Одновременно с этим он заверил, что НАТО будет защищать "каждый дюйм территории союзников" как на суше и в воздухе, так и на море.

Позднее глава министерства обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что проникновение украинских беспилотников в воздушное пространство страны следует рассматривать как "новую реальность" Прибалтийских стран. Кроме того, он оценил вероятность последующих налетов дронов как весьма высокую.

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