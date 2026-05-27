27 мая, 10:21

Глава Минобороны Литвы Каунас назвал вторжение украинских дронов новой реальностью

Продолжающиеся вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство Литвы стали новой реальностью республики. Об этом заявил глава Минобороны страны Робертас Каунас в беседе с Euronews.

"Это новая реальность, с которой сталкиваются балтийские страны", – цитирует его aif.ru.

Министр отметил, что Литва должна быть готова к повторению подобных инцидентов из-за сложной ситуации в регионе. Каунас также оценил вероятность новых налетов дронов как очень высокую.

Ранее министр иностранных дел республики Кестутис Будрис обвинил Россию в якобы специальном перенаправлении украинских БПЛА в Прибалтику и развязывании кампании по очернению Литвы, Латвии и Эстонии. Дипломат назвал данные действия попыткой посеять хаос и отвлечь внимание от других проблем.

На фоне этого глава МИД заверил, что НАТО будет защищать "каждый дюйм территории союзников" на суше, в воздухе и на море.

