27 мая, 11:07

Политика
Economist: Зеленский использует все более авторитарные методы правления

Фото: ТАСС/АР/Efrem Lukatsky

Стиль правления президента Украины Владимира Зеленского становится все более авторитарным, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Economist.

Журналисты обратили внимание, что украинский лидер "скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления", а также крайне обидчив. При этом он не терпит сильных людей в своем окружении и создал вокруг себя "культ лояльности".

Вокруг Зеленского сохраняется "лихорадочное настроение", похожее на предвыборную кампанию, однако нет возможности сбросить напряжение, как это можно было сделать в рамках выборов.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выборы главы государства на Украине могут пройти весной 2027 года, если будет заключено мирное соглашение.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что пока сложно говорить о сроках проведения голосования за главу государства. По его мнению, многое будет зависеть от следующих трех месяцев – летней кампании Вооруженных сил России.

