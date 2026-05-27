Economist: Зеленский использует все более авторитарные методы правления

Стиль правления президента Украины Владимира Зеленского становится все более авторитарным, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Economist.

Журналисты обратили внимание, что украинский лидер "скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления", а также крайне обидчив. При этом он не терпит сильных людей в своем окружении и создал вокруг себя "культ лояльности".

Вокруг Зеленского сохраняется "лихорадочное настроение", похожее на предвыборную кампанию, однако нет возможности сбросить напряжение, как это можно было сделать в рамках выборов.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выборы главы государства на Украине могут пройти весной 2027 года, если будет заключено мирное соглашение.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что пока сложно говорить о сроках проведения голосования за главу государства. По его мнению, многое будет зависеть от следующих трех месяцев – летней кампании Вооруженных сил России.

