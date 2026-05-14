Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием не допустить продолжение войны и остановить ее, однако было сделано обратное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Киев "и его спонсоры" должны самостоятельно разбираться с коррупцией на Украине. Он объяснил, что киевские власти вместе с Зеленским "ввергли страну в катастрофу".

"Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит, пусть они сами разбираются со своей коррупцией, ну и также пусть разбираются с их коррупцией те, кто давал им деньги", – передает его слова Первый канал.

Кроме того, Украина должна сама разбираться "со своей пропагандой", которая не несет "ничего доброго".

Ранее представитель Кремля указал на то, что Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и территорию других регионов России, чтобы сделать возможным переход к полноформатным мирным переговорам. Он напомнил, что соответствующую позицию еще в июне 2024 года высказывал Владимир Путин.

