Силы ПВО ликвидировали 62 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 62 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее ужчина и женщина погибли при атаке украинского БПЛА на автомобиль в селе Новая Таволжанка в Белгородской области.

Согласно данным регионального оперштаба, в результате удара автомобиль погибших был сильно поврежден. Также осколками было посечено остекление расположенного рядом коммерческого объекта.