28 мая, 16:22

Общество

Омбудсмен Ярославская предложила снизить возраст трудоустройства детей

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. Об этом она высказалась на пресс-конференции "Детская безопасность в период летних каникул", передает РИА Новости.

По словам Ярославской, трудовое законодательство необходимо менять, потому что многие ребята хотят работать в летние каникулы с 12 лет. Столичные подростки, отметила она, хотят быть занятыми и получить "копеечку", однако пока предоставить такую возможность всем не получается.

Согласно действующим нормам, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключить трудовой договор подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования. Оформить документ на общих основаниях можно с 16 лет.

При этом московский подросток, работая сборщиком заказов полный день, может получать до 187 тысяч рублей в месяц. На вакансии "работник торгового зала" несовершеннолетние могут получать до 40 тысяч рублей ежемесячно. Также 9 тысяч в день можно зарабатывать на должности официанта.

В России составили черный список рабочих мест для несовершеннолетних

