Девушка в США умерла после удара ногой по голове на рок-фестивале

В США 28-летняя девушка по имени Дэниэль Ускивич умерла после удара ногой по голове на рок-фестивале, сообщает Daily Star.

Она пришла на выступление группы Sleep Theory. В какой-то момент человека из толпы подняли на руки, и он ударил девушку ногой. Сначала она не обратила на это внимания, но через 3 дня попала в больницу с сильной головной болью.

После обследования врачи выявили кровоизлияние в мозг. У Ускивич произошло 2 инсульта, ее экстренно прооперировали, а хирурги удалили примерно 3 литра крови и несколько тромбов. После вмешательств пациентку ввели в кому. Однако, несмотря на усилия медиков, 26 мая девушка скончалась.

