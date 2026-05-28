28 мая, 16:41

Происшествия

Девушка в США умерла после удара ногой по голове на рок-фестивале

Фото: 123RF.com/vectorfusionart

В США 28-летняя девушка по имени Дэниэль Ускивич умерла после удара ногой по голове на рок-фестивале, сообщает Daily Star.

Она пришла на выступление группы Sleep Theory. В какой-то момент человека из толпы подняли на руки, и он ударил девушку ногой. Сначала она не обратила на это внимания, но через 3 дня попала в больницу с сильной головной болью.

После обследования врачи выявили кровоизлияние в мозг. У Ускивич произошло 2 инсульта, ее экстренно прооперировали, а хирурги удалили примерно 3 литра крови и несколько тромбов. После вмешательств пациентку ввели в кому. Однако, несмотря на усилия медиков, 26 мая девушка скончалась.

Ранее в Китае женщина из восточной провинции Ван Жаньжань впала в кому за 3 месяца до свадьбы из-за врачебной ошибки. Она обратилась в больницу из-за боли в горле. После быстрого осмотра ей сделали укол, не спросив, есть ли у нее аллергия и не проведя кожную аллергическую пробу.

Жених пострадавшей обвинил клинику в халатности и обратился к юристам. В итоге оказалось, что женщина, которая сделала укол, не была медицинским сотрудником.

