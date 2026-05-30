Кратковременный дождь и до 15 градусов ожидаются в столице 30 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 30 мая, составит от 13 до 15 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 10 до 15 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода вернется в столичный регион 3 июня. При этом, по его данным, в начале летнего сезона температура будет ниже климатической нормы – 1 и 2 июня пройдут под влиянием североатлантического циклона.