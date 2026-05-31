Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 11:38

Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Ингушетии

Фото: 06.mchs.gov.ru

Взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате пострадали пять человек, среди которых трое детей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП случилось в 9:16 по московскому времени на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.

Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Ранее частный дом загорелся в селе Юрьевка Омской области. Очаг возгорания находился внутри, а к моменту прибытия огнеборцев уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. В результате погибли двое взрослых и четыре ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика