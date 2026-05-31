Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Ингушетии

Взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате пострадали пять человек, среди которых трое детей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП случилось в 9:16 по московскому времени на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.

Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Ранее частный дом загорелся в селе Юрьевка Омской области. Очаг возгорания находился внутри, а к моменту прибытия огнеборцев уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. В результате погибли двое взрослых и четыре ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

