Возбуждено уголовное дело после гибели 6 человек при пожаре в Омской области

По факту пожара в селе Юрьевка Омской области, в котором погибли двое взрослых и четыре ребенка, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Трагедия произошла утром 26 мая в одноэтажном частном доме. По данным СК, жертвами стали 25-летняя хозяйка, ее годовалый сын, две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга семьи с 14-летним сыном. Очаг возгорания находился внутри дома, к моменту прибытия пожарных уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров.

Как позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК, отец троих погибших детей погиб в зоне СВО. Предварительно причиной пожара названо короткое замыкание. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

