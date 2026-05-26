26 мая, 13:16

В России предложили использовать РЭБ и лазерные установки для обороны промобъектов

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Для обороны от атак на промобъекты можно использовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лазерные установки, а не только легкое стрелковое вооружение. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, в данном случае речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти.

"Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют урегулирования", – приводит слова Шохина ТАСС.

Ранее стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности планирует укрепить свои коллективные силы за счет внедрения современных систем разведки, РЭБ, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.

Вместе с тем генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что приоритет в ОДКБ по-прежнему отдается превентивным и политико-дипломатическим методам.

