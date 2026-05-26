26 мая, 17:05

Общество

"ВкусВилл" начал проверку после жалобы на болт в мороженом

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Сеть "ВкусВилл" инициировала расследование после публикации жалобы о том, что в купленном в магазине мороженном оказался болт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

Было установлено, что данное мороженое выведено из продажи более 6 месяцев назад. В ходе проверки болт также не был найден.

"Мы выяснили поставщика мороженого по упомянутой торговой точке и провели с ним внутреннее расследование. Упаковка в этом дизайне не используется производителем с марта 2025 года, а срок годности мороженого из публикации – 180 суток. Соответственно, более полугода этого мороженого нет в продаже", – рассказали представители "ВкусВилл".

В компании отметили, что покупатель не звонил на горячую линию, чтобы получить дополнительные сведения. Представители компании предположили, что данный случай мог произойти более года назад либо же вовсе не соответствует действительности.

Ранее телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА писал, что житель Москвы приобрел в магазине "ВкусВилл" ванильный пломбир с изюмом, в котором обнаружил посторонний предмет. Покупатель мороженое съел, а найденный болт выбросил.

Кроме того, торговая сеть приостановила продажи партии сэндвичей после обнаружения проволоки в одном из бутербродов. С такой жалобой обратился покупатель. Выяснилось, что попадание постороннего металлического предмета на производстве также исключено, так как на фабрике не используются похожие фрагменты.

