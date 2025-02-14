"ВкусВилл" передал информацию о зефире с металлической стружкой Роспотребнадзору

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Компания "ВкусВилл" передала всю информацию о партии зефира с металлической стружкой Роспотребнадзору, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

"Как только мы получили обращение покупателя, сразу же связались с производителем "Миэнджел" и запустили внутреннюю проверку. До выяснения всех обстоятельств партия зефира от 31 января 2025 года, на которую поступила жалоба, снята с продаж в нашей сети", – рассказали представители организации.

К настоящему моменту специалисты зафиксировали первый и единственный случай попадания инородного предмета в продукцию.

При этом поставщик зефира, как и все партнеры сети магазинов, проходит регулярные проверки, подчеркнули представители организации. Последний незапланированный аудит проводился в конце января 2025 года.

По итогам проверки эксперты рекомендовали поставщика к сотрудничеству. В заключении утверждалось, что он "имеет высокую культуру производства и ответственно подходит к выполнению корректирующих действий".

После сообщения об обнаружении покупателем металлической стружки в зефире из "ВкусВилла" Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование. Инородные предметы были найдены в зефире из магазина на Беломорской улице.