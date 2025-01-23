Роскачество выявило нарушения у нескольких производителей зефира

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Роскачество обнаружило нарушения, связанные с показателями безопасности, у производителей зефира, выпускающих продукцию под брендами "Белевский зефир" (Тульская область) и "Лянеж" (Санкт-Петербург). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка была организована после информации СМИ о массовом отравлении россиян зефиром "Жизель" с мальтитом. Данные мероприятия проводились в отношении 20 компаний. По данным ведомства, в продукции "Белевский зефир" и "Лянеж" были найдены небольшие превышения по показателю "общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)". Иных бактерий в зефире выявлено не было.

Кроме того, нарушений не обнаружено и в зефире "Жизель", из-за которого якобы отравились люди в прошлом году. В рамках проверки было выявлено, что мальтит содержится лишь в том зефире, где он указан на упаковке. При этом в составе также присутствует надпись "при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие".

В результате управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Тульской области объявило предостережения двум вышеназванным компаниям, у которых были найдены несоответствия. Выпускающая "Белевский зефир" компания заявила, что провела совещание, на котором сформировала план мероприятий, направленный на усиление санитарного режима на заводах и выработку безопасной для потребителя продукции. Как сообщил производитель, эти меры уже реализованы.

Между тем торговая сеть "Глобус" начала после произошедшего внутреннее расследование, в ходе которого направила информацию ООО "КФ "Нева" и ООО "Белевская пастила" для проведения этими компаниями собственного расследования на предприятиях. Кроме того, как сообщили в компании, товар был снят с продажи во всех гипермаркетах.

В октябре 2024 года в СМИ появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея. Однако "ВкусВилл" опроверг эти сведения.

В заявлении торговой сети сказано, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира. Также во "ВкусВилле" предупредили, что в составе есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

Через некоторое время сотни покупателей зефира "Жизель" заявили, что им стало плохо после употребления продукта. Их симптомы указывали на пищевое отравление. СМИ называли одной из причин тот же сахарозаменитель на основе мальтита, который используется в производстве. После этого магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-маркет Vprok.ru сняли с продажи зефир.

Спустя время кондитерская фабрика "Сокол", которая выпускает эту продукцию, опровергла информацию об отравлении и пригрозила судебным иском тем, кто порочит репутацию компании. Однако Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол".

