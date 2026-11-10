10 ноября, 05:47Происшествия
Жителя Хабаровского края осудили на 12 лет за покушение на госизмену
Фото: depositphotos/doomu
Житель Хабаровского края получил 12 лет колонии строгого режима за попытку передать украинским спецслужбам сведения, которые могли быть использованы против России. Обвинительный приговор 54-летнему мужчине вынес Хабаровский краевой суд, сообщила прокуратура региона.
По материалам дела, мужчина действовал по собственной инициативе. Он собирал информацию и отправлял ее через иностранный интернет-мессенджер в интересах украинских спецслужб.
Суд квалифицировал действия хабаровчанина как покушение на государственную измену. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и статье 275 УК РФ.
Помимо 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, осужденному назначили дополнительное ограничение свободы сроком на полтора года. Мобильный телефон мужчины конфисковали в доход государства.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Северной Осетии задержали 19-летнего гражданина РФ, который готовил теракт в участковом пункте полиции. По данным ведомства, молодой человек вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию.