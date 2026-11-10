Жителя Хабаровского края осудили на 12 лет за покушение на госизмену

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Житель Хабаровского края получил 12 лет колонии строгого режима за попытку передать украинским спецслужбам сведения, которые могли быть использованы против России. Обвинительный приговор 54-летнему мужчине вынес Хабаровский краевой суд, сообщила прокуратура региона.

По материалам дела, мужчина действовал по собственной инициативе. Он собирал информацию и отправлял ее через иностранный интернет-мессенджер в интересах украинских спецслужб.

Суд квалифицировал действия хабаровчанина как покушение на государственную измену. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и статье 275 УК РФ.

Помимо 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, осужденному назначили дополнительное ограничение свободы сроком на полтора года. Мобильный телефон мужчины конфисковали в доход государства.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Северной Осетии задержали 19-летнего гражданина РФ, который готовил теракт в участковом пункте полиции. По данным ведомства, молодой человек вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию.