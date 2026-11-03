Осужденный за госизмену житель Белгорода собирал для Украины данные о редакциях СМИ

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Житель Белгорода Александр Чеботарев (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденный за государственную измену, собирал для Украины сведения о редакциях российских телерадиокомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Он осуществлял визуальное наблюдение и передавал информацию о расположенных в Москве редакциях российских телерадиокомпаний в целях последующего использования этих сведений для покушений на представителей СМИ", – рассказали в ведомстве.

Ранее Чеботарева приговорили к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, участии в террористической организации и контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Военный суд конфисковал у фигуранта деньги, которые тот получил за осуществление террористической деятельности. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима.