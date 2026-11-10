Глава UFC Уайт отказался от предложения Трампа работать в Белом доме

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Глава UFC Дана Уайт отказался от должности пресс-секретаря Белого дома, которую ему предложил президент США Дональд Трамп. Об этом стало известно во время встречи американского лидера с журналистами, на которую он пригласил главу Абсолютного бойцовского чемпионата.

9 ноября Трамп провел незапланированную встречу с представителями СМИ в зале для брифингов Белого дома. В конце мероприятия он обратился к Уайту и спросил, согласился бы тот стать официальным представителем американской администрации.

Глава UFC поблагодарил президента за предложение, но ответил отказом.

"Спасибо за предложение, сэр. Но я не хочу лезть в политику, нет", – приводит слова Уайта ТАСС.

Трамп в шутливой форме выразил удивление таким решением и попрощался с журналистами.

Ранее американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, что предложил Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Он также упомянул российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, которых хотел видеть помощниками главы UFC, если бы тот принял предложение.