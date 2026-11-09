В Венгрии не подтвердили и не опровергли сведения о задержании брата Орбана

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В Венгрии задержали человека, который за деньги помогал иностранцам получать шенгенские визы, однако информацию о том, что фигурантом стал младший брат бывшего премьер-министра Виктора Орбана, предприниматель Арон Орбан, власти не подтвердили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по возврату и защите активов.

"Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого по делу о преступлении, квалифицируемом как торговля влиянием", – указало ведомство.

По данным управления, подозреваемый, чье имя не указывается, спекулировал своими связями и предлагал сделку руководителю агентства по временному трудоустройству: за вознаграждение он обещал включить компанию в реестр "приоритетных работодателей". Такой статус заметно упрощает решение визовых вопросов.

Управление сообщало о задержании нескольких человек в Будапеште и области Пешт. Обыски и выемка документов прошли в том числе в компании, связанной с Ароном Орбаном.

Ранее стало известно, что брат бывшего премьер-министра Венгрии мог быть задержан по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

При этом сам Орбан назвал задержание брата расправой. Он заявил, что цель этого – устранение политического противника и формирование однопартийной системы. Орбан также назвал себя мишенью, а младшего брата – "лишь инструментом".