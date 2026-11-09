РТС: погибшая на курорте в Сербии россиянка была 2003 года рождения

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Погибшая в Сербии россиянка была 2003 года рождения. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС) со ссылкой на полицейское управление города Ужице.

"Нам подтвердили, что тело гражданки РФ с инициалами "А. З." 2003 года рождения было обнаружено на асфальте перед домом в Златиборе", – говорится в сообщении.

По данным сербских СМИ, тело девушки нашли в Златиборе. Его обнаружили на тротуаре возле жилого дома в центральной части поселка, расположенного примерно в 200 километрах к западу от Белграда.

При этом российское посольство в Сербии уточнило, что пока не располагает официальной информацией о гибели гражданки РФ. В прокуратуре города Ужице не исключили, что речь может идти об убийстве. Обстоятельства гибели женщины еще не установлены.