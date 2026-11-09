FT: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за споров о финансировании Украины

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Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если Украине не будет оказана поддержка. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Financial Times.

Свою позицию канцлер изложил в письме накануне встречи лидеров Евросоюза в Дублине.

"Обязательство внести справедливый вклад в покрытие дефицита Украины является условием для решения этого вопроса", – приводит издание слова Мерца.

Далее он уточняет, что это же условие распространяется на обсуждение любых других тем, особенно тех, которые влекут финансовые последствия.

Таким образом, выделение средств на семилетний бюджетный период Германия напрямую увязала с участием всех государств Евросоюза в покрытии украинского дефицита.

Ранее Госдеп США одобрил потенциальную продажу украинской стороне 500 зенитных ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot и сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки оценивается в 2,1 миллиарда долларов. При этом финансирование покупки обеспечат партнеры и союзники Киева.