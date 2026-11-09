Врач Залетова предупредила о вреде сладкого и фастфуда в период ОРВИ

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Сладости, чипсы и фастфуд ослабляют иммунитет, поэтому их особенно опасно есть в период ОРВИ. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она напомнила, что некоторые продукты при регулярном употреблении создают в организме условия, мешающие иммунным клеткам работать полноценно. В сезон простуд это особенно значимо.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке На первом месте по доказанному негативному влиянию стоит избыток добавленного сахара, который мы кладем в чай, употребляем в виде конфет, выпечки и сладких напитков. Есть данные, что после поступления в организм значительного количества сахара эффективность нейтрофилов – одного из типов иммунных клеток – снижается на несколько часов.

Также прослеживается дозозависимая связь: чем выше потребление сладкого, тем чаще случаются респираторные заболевания.

"Механизм здесь связан с тем, что хронически высокий уровень глюкозы в крови создает провоспалительный фон и нарушает нормальную работу иммунных клеток", – пояснила диетолог.

Еще одна опасная категория – это ультрапереработанные продукты. Речь о промышленной выпечке, чипсах, сухариках, готовых завтраках с сахаром, колбасных изделиях и фастфуде. Исследования показывают, что высокое потребление таких продуктов связано с повышенным риском инфекционных заболеваний, часть этого эффекта возникает по причине их негативного влияния на вес и метаболизм.

Кроме того, ультрапереработанная пища обычно бедна клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровой микробиоты кишечника. И поскольку значительная часть иммунных клеток сосредоточена именно в нем, нарушение баланса микрофлоры косвенно ослабляет защиту, подчеркнула Залетова.

Особенно нежелательно в сезон ОРВИ употребление алкоголя. Он напрямую подавляет функцию различных иммунных клеток и нарушает барьерные функции слизистых, делая организм более уязвимым к инфекциям, предупредила диетолог.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Также хотелось бы предостеречь от жарки продуктов с большим количеством масла. В результате этого образуются соединения, которые поддерживают хроническое воспаление. В целом это необходимый механизм острой защиты, но когда он становится постоянным фоном, иммунная система работает менее эффективно.

При этом Залетова отметила, что необязательно строго запрещать себе все из перечисленного. Однако в сезон, когда вокруг циркулирует много вирусов, имеет смысл пересмотреть рацион, добавив в него больше овощей, белка, сложных углеводов, а названные категории свести к минимуму. Это не гарантирует, что стопроцентно удастся избежать заболевания, зато совершенно точно поможет создать условия, в которых иммунной системе будет проще делать свою работу, заключила она.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что хурма богата танинами, которые подавляют размножение болезнетворных микробов, а также связывают и выводят из организма токсины. К тому же в плодах много бета-каротина, предшественника витамина А, способствующего обновлению и укреплению слизистых оболочек, а это особенно важно в сезон ОРВИ.