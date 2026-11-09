HR-эксперт Лоикова рекомендовала просить повышения на работе в конце года

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Оценка годовых результатов и планирование будущих расходов делают предновогоднее время удачным для обсуждения с руководством повышения или прибавки к зарплате. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Однако надо понимать, что предновогоднее время – понятие достаточно растяжимое. В одной компании бюджет могут обсуждать весь ноябрь и декабрь, а в другой его уже полностью утверждают к началу последнего зимнего месяца. Поэтому важно узнать, как происходит именно в вашей организации, и инициировать разговор еще до того, как расходы на персонал будут зафиксированы", – отметила эксперт.

Конец года может быть удачным и для разговоров о карьерном, зарплатном росте, потому что часто это время подведения итогов.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт К финальному периоду года сотрудники обычно уже могут продемонстрировать конкретный вклад в бизнес – показать завершенные проекты, рост продаж, снижение расходов и так далее. В то же время руководитель на фоне обсуждения бюджета оценивает годовые результаты и работу каждого.

Но есть и обратная сторона. Некоторые руководители в декабре бывают настолько заняты закрытием года, отчетностями, выполнением планов, что им не до личных разговоров с сотрудниками. В итоге даже обоснованный запрос может затеряться, особенно если вынести его на обсуждение в последние рабочие дни, предупредила Лоикова.

В любом случае важно не только найти удачное время для разговора о пересмотре зарплаты или должности, но и тщательно к нему подготовиться.

"И для начала соотнести результаты, которых удалось добиться с адекватным запросом. Потому что, например, достижения одного проекта чаще могут быть основанием для премии, а не для повышения в должности или увеличения зарплаты. Последнее же скорее возможно при устойчивом расширении ответственности", – отметила эксперт.

Перед беседой важно собрать несколько убедительных доказательств своего вклада в общую работу, подготовить короткую сводку того, что удалось сделать за этот год, какого результат добиться. Не должно быть никаких общих фраз типа "я много работал", только конкретика: "я взял на себя дополнительное направление", "сократил сроки согласования", "обеспечил запуск проекта" и так далее.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Результат можно показать, даже если работа не связана напрямую с выручкой. Возможно, в отделе стало меньше ошибок, четче начали соблюдать сроки, удалось значительно освободить время руководителя, повысить качество обслуживания.

Не стоит оставлять руководителю задачу самостоятельно угадывать желаемый сотрудником результат. Надо заранее сформулировать конкретное предложение. Вместо "хотелось бы получать больше", обозначить конкретный размер оклада или диапазон, подчеркнула эксперт.

"Еще один важный момент – не стоит начинать разговор на корпоративе или где-то случайно в коридоре. Разумнее заранее назначить отдельную встречу, сразу обозначив тему. При этом лучше не упоминать пересмотр вознаграждения, должности, иначе есть риск, что руководитель начнет всячески избегать данной беседы. Лучше сказать, что хочется обсудить результаты своей работы, роль в компании и полномочия на следующий год", – отметила HR.

Если после разговора руководитель перенесет данный вопрос на неопределенное время, полезно выяснить, что именно стало препятствием. Также стоит спросить: что должно измениться, чтобы пересмотр стал возможным, какие результаты нужно показать. Тогда удастся хотя бы получить какие-то ясные критерии, понимание того, к чему следует стремиться для достижения желаемого. Или просто понять, есть ли у компании вообще реальная готовность пересматривать какие-то условия под сотрудника, подчеркнула Лоикова.

Ранее эксперт назвала пять признаков карьерного застоя. Один из них – это фоновая скука, когда утром нет желания идти на работу не из-за усталости, а от ощущения бессмысленности действий. Также тревожным сигналом может быть отсутствие обратной связи, когда руководитель вроде не критикует, но и не хвалит.

