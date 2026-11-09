ВС РФ поразили использовавшийся в интересах ВСУ логистический центр "Сухой порт"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России днем нанесли удары беспилотной авиацией по логистическому центру "Сухой порт" в порту Одесса и по сухогрузу в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, центр использовался для хранения и распределения грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Второй целью стало судно типа "сухогруз", находившееся в 141 километре юго-западнее Одессы. На его борту, как отметили в Минобороны, были вооружение и военное имущество.

Ранее российские военнослужащие поразили подстанцию напряжением 330 киловольт, железнодорожные локомотивы и пункт ремонта техники украинских боевиков. Удары были нанесены беспилотниками "Герань".

Кроме того, оказалось поражено здание логистического центра, которое использовалось для обеспечения украинских вооруженных формирований. Результативность ударов подтвердили средства объективного контроля.

До этого ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в районе украинских Сум. Боевой вылет выполняла оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил. Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.