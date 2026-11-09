Фут-фетишист из Британии получил тюремный срок за просьбы понюхать стопы незнакомок

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Суд в Великобритании назначил 12 месяцев лишения свободы 26-летнему Сэмюэлу Криду за сексуальные домогательства к двум девушкам в городе Садбери графства Саффолк. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материалы Daily Star.

Мужчина преследовал незнакомок на улицах и заводил разговоры об их ногах и обуви. Во время одной из встреч он попросил девушку снять туфлю, после чего понюхал ее ступню. Также Крид предлагал стать ее "личным рабом" и просил положить ноги ему на колени. Позже мужчина узнал номера телефонов обеих потерпевших и стал отправлять им сообщения сексуального характера.

В ходе разбирательства суд также учел предыдущие правонарушения Крида. Среди них – домогательства к женщинам в поездах, кража со взломом и нарушение запрета на пользование железнодорожным транспортом.

Судья Дэвид Уилсон отметил, что мужчина совершал противоправные действия ради сексуального удовлетворения и не считался с общественными нормами.

Помимо года заключения, Крида обязали находиться под надзором в течение трех лет после освобождения. Кроме того, суд постановил конфисковать и уничтожить телефон, с которого он отправлял сообщения сексуального характера несовершеннолетним.

Ранее в столице задержали мужчину, выдававшего себя за полицейского ради домогательств в парке "Сокольники". По данным ГСУ СК России по Москве, он показал девушке поддельное удостоверение и под предлогом поимки наркозакладчиков заставил изображать его спутницу.

Во время прогулки злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. По заявлению потерпевшей возбудили дело, следствие ходатайствует об аресте и проверяет фигуранта на другие эпизоды.