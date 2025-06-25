Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Алекса Лесли

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) по статье о склонении к совершению изнасилования. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следователей, мужчина склонял своих последователей совершать в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера. При этом указанное было запечатлено на видео.

Правоохранители проводят действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

Ранее московские полицейские организовали проверку по факту обращения женщин, к которым на улицах приставали неизвестные, действовавшие по призыву блогера. По предварительной информации, мужчины подходили к девушкам, дотрагивались и пытались прижаться к ним, а затем убегали.

Как рассказала одна из пострадавших, Лесли продает курсы, в которых призывает своих учеников насиловать женщин в туалетах и предлагает им прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Блогер, комментируя скандал, выразил уверенность, что в России у него не будет последствий за продвижение "курсов по домогательствам". По его словам, девушки, которые жалуются и грозят судом, всего лишь "хайпят".