Полиция Москвы начала проверку после жалоб женщин на домогательства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция начала проверку по факту обращений женщин, к которым на улицах Москвы приставали неизвестные, действовавшие по призыву блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По предварительным данным, мужчины подходили к молодым девушкам, дотрагивались и пытались прижаться к ним, а затем убегали. Все это происходило в центре Москвы, включая улицы Кузнецкий Мост и Тверскую, а также район станции метро "Театральная".

После произошедшего некоторые пострадавшие обратились в полицию с заявлениями. Полицейские принимают меры для розыска тех, кто совершил противоправные действия в общественных местах.

"Полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации в одном из мессенджеров сети Интернет было обнаружено видеообращение одного из блогеров, в котором он призывал подписчиков своего канала к совершению выше описанных действий", – говорится в сообщении МВД.

По словам одной из пострадавших девушек, Лесли продает курсы, в которых призывает своих учеников насиловать девушек в туалетах и предлагает им прикасаться к незнакомкам под разными предлогами и легендами. Пострадавшие уже составляют коллективный иск в суд и планируют направить обращение в Следственный комитет.

Сам коуч уверен, что у него не будет никаких последствий за свои "курсы по домогательствам". Блогер считает, что на него жалуется лишь малая часть женщин, которая хочет хайпа. Остальные девушки якобы нормально относятся к подобного рода поведению на улице.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов расценил такие действия не как хулиганство, а как правонарушение, связанное с психическим состоянием. По мнению парламентария, коуча нужно отправить на принудительное лечение.

