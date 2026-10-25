Представитель Миши Маваши предупредил поклонников о мошенничестве после смерти музыканта

Фото: vk.ru/m.f.mavashi1313

Представитель умершего основателя движения "Северный человек" и бывшего рэпера Михаила Маваши (настоящее имя – Михаил Ниц. – Прим. ред.) предупредил поклонников об активизации мошенников, которые начали собирать деньги на фоне трагедии, и призвал поклонников сохранять бдительность. Об этом он написал в телеграм-канале исполнителя.

Он отметил, что на текущий момент никаких сборов не ведется. Представитель Маваши также пообещал, что официальные реквизиты для сборов будут опубликованы позже.

Рэпер родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР. Музыкальную карьеру он начал в 2009 году, в 2014-м создал проект "ЦельРазгром", выпустивший два альбома, а в 2018 году основал группу "МАВАШИ group". В творчестве исполнителя были песни о спорте и здоровом образе жизни.

В конце 2022 года музыкант основал общественное движение "Северный человек", заявленной целью которого стало объединение славян. Осенью 2023 года он ездил в зону боевых действий с гуманитарной помощью для российских военных.

Маваши умер в ночь с 24 на 25 октября. Ему был 41 год. По словам представителя, артист скончался в результате несчастного случая, однако подробности не раскрывались.

Позже Следственный комитет начал по факту смерти Маваши. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы.