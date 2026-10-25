МИД Белоруссии посоветовал гражданам воздержаться от поездок в страны ЕС из-за протестов

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Министерство иностранных дел Белоруссии призвало сограждан воздерживаться от необязательных поездок в несколько европейских стран, а тех, кто там находится, – готовиться к выезду при ухудшении ситуации. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Речь идет о поездках во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию. Рекомендации объяснили резким осложнением внутриполитической обстановки в государствах Европы, включая отдельные страны – члены Евросоюза.

По данным МИД, на данный момент там проходят массовые акции, в том числе с участием радикально настроенных лиц, а также поступают сообщения о применении силы со стороны правоохранительных органов и произвольных задержаниях.

В отдельных регионах Франции уже действует комендантский час, напомнили в министерстве. Там не исключают, что позже ограничение распространят на всю страну, введут режим чрезвычайного положения, а аналогичные меры примут и другие государства. Среди возможных последствий в МИД назвали ограничение работы общественного транспорта и перебои в работе интернета и средств связи.

Гражданам Белоруссии, которые уже находятся в этих странах, посоветовали соблюдать повышенные меры осторожности, избегать мест массового скопления людей и районов проведения протестных акций, а также следить за сообщениями местных властей и белорусских загранучреждений. В случае дальнейшего обострения ситуации в ведомстве рекомендуют покинуть страны доступными маршрутами.

В МИД также предупредили, что консульско-правовая помощь может быть ограничена. Это может быть связано с малочисленностью дипломатического состава белорусских загранучреждений в странах ЕС. Гражданам также порекомендовали заранее сохранить экстренные контакты упомянутых загранучреждений.

Волна протестов, начавшаяся во Франции в конце сентября, к октябрю распространилась на десяток других европейских стран. Во французских городах демонстранты поджигали здания мэрий в Лиможе и Лилле, громили магазины и туристические офисы в Лионе и Бордо, грабили бутики и магазины Apple.

В Сент-Этьене молодой человек потерял руку из-за взрывного устройства. Кроме того, в ходе протестов пострадали более 600 сотрудников силовых структур, более 2,4 тысячи человек задержали.

Потом акции охватили Италию, где произошли столкновения в Милане, Болонье и Турине, Бельгию, где в Льеже запретили собрания и задержали около 200 человек, и Албанию, где протестующие забрасывали камнями здание Министерства образования и вступали в столкновения с полицией в Тиране.

Манифестации также прошли в Греции, Австрии, Испании, Португалии и Польше. Среди причин недовольства называли рост стоимости жизни, подорожание топлива и жилья, сокращение социальных расходов и поддержку Украины.