FT: страховщики могут понести до 1,2 млрд евро убытков из-за беспорядков во Франции

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Убытки страховых компаний от массовых беспорядков во Франции могут достичь 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Брокеры, в свою очередь, допускают, что ущерб превысит 1 миллиард евро, так как беспорядки стали одними из крупнейших в стране. В настоящее время на улицах стало спокойнее, однако затраты могут вырасти еще сильнее, если волнения возобновятся.

"Беспорядки становятся похожими на стихийные бедствия", – заявил аналитик Morningstar Маркос Альварес.

По его словам, ущерб в сотни миллионов евро теперь будет фиксироваться ежегодно.

Убытки от беспорядков уже превысили сумму страховых потерь от волнений 2023 года – более 700 миллионов евро. Те беспорядки длились больше недели. Альварес объяснил это тем, что уличное насилие было "очень интенсивным и широко распространенным", а инфляция повысила стоимость компенсаций.

По оценке министра торговли Франции Сержа Папена, урон понесли не менее 3 000 предприятий по всей стране. Среди атакованных магазинов оказались и точки, торгующие предметами роскоши, включая Louis Vuitton и Kenzo.

В конце сентября во французском регионе Иль-де-Франс начались демонстрации учащихся, которые затронули всю страну. Позже начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан.

В некоторых городах акции переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек. Также пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. На фоне этого было решено ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов.