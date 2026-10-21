Жители приграничья смогут оформить пособие на детей в упрощенном режиме

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Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на упрощенных условиях получат жители приграничных территорий, которые временно отселены в безопасные районы. Об этом сообщили в Социальном фонде России (Соцфонд).

Мера распространяется на тех, кто покинул отдельные территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма и Севастополя.

Как пояснили в фонде, безработным на момент обращения пособие могут назначить, даже если среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного минимума (ВПМ). Не помешают и доходы за расчетный период меньше восьми минимальных размеров оплаты труда либо их отсутствие.

Если доход на одного человека в семье окажется выше ВПМ, пособие предоставят в размере 50% от регионального прожиточного минимума – для трудоспособного населения и для детей.

"При рассмотрении заявлений не учитываются недвижимое и движимое имущество, находящееся в собственности семьи и расположенное на территориях, с которых граждане были эвакуированы", – отметили в Соцфонде.

Заявление, поданное до 31 декабря, позволяет назначить пособие с 1 января. Для этого нужно, чтобы гражданин не получал выплату в 2026 году, а отселение произошло в январе 2026 года или раньше. Тем, кто уехал позже, деньги начнут перечислять с месяца отселения.

Новую выплату предоставят не раньше месяца, следующего за месяцем окончания периода выплаты единого пособия.

Ранее сообщалось, что более 3,1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на восстановление и развитие территорий Курской, Брянской и Белгородской областей в 2027 году. Также 637,7 миллиона рублей в виде грантов получат предприниматели в промышленной сфере.