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21 октября, 17:53

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Врач Шилова: ребенок может столкнуться со зрительной усталостью из-за челки

Офтальмолог объяснила, может ли длинная челка испортить зрение ребенка

Фото: 123RF.com/nebasin1980

Длинная челка способна привести к ощущению зрительного утомления у ребенка и стать причиной раздражения глаз. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, распространенное мнение о том, что челка способна стать причиной развития амблиопии (когда мозг частично или полностью исключает один глаз из зрительного процесса), скорее миф. При амблиопии зрение в детстве развивается неправильно: мозг не учится полноценно использовать изображение от одного, реже обоих глаз. Но пока не существует научных доказательств того, что постоянно спадающие на лицо волосы могут вызывать подобный синдром.

Самой же частой причиной данного состояния становятся косоглазие или нарушения рефракции. Например, большая разница между глазами, пояснила врач.

Однако известно, что к амблиопии способно приводить длительное перекрытие зрения в раннем детстве. Правда, несколько прядей перед глазами сложно приравнивать к плотной повязке, но на всякий случай я все же советую убирать густую челку, которая почти полностью закрывает один глаз. Особенно внимательно стоит следить за этим в первые годы жизни и в дошкольном возрасте, когда зрительная система активно развивается.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

В любом случае, если волосы постоянно контактируют с поверхностью глаза, это может раздражать слизистую, вызывать слезотечение, из-за чего ребенок может ощущать зрительную усталость.

Другая опасность заключается в том, что родители могут списывать какие-то особенности поведения ребенка, способные быть симптомом проблем со зрением, на то, что ему просто мешает прическа. Так нельзя делать, и если ребенок щурится, регулярно закрывает один глаз или поворачивает голову, чтобы рассмотреть какой-то предмет, важно провериться у офтальмолога, заключила Шилова.

Ранее врач напомнила, что в учебный период глаза ребенка испытывают особенно большую нагрузку. Поэтому родителям важно следить, чтобы школьник правильно ее распределял и регулярно давал глазам отдыхать. После 30–40 минут занятий следует делать перерыв.

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