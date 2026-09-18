Врач Куренков: неправильная настройка шрифта в электронной книге опасна для зрения

Фото: 123RF.com/santiagoov

Правильная настройка шрифта и подсветки поможет избежать последствий для зрения при чтении электронных книг. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

18 сентября отмечается Международный день электронной книги. По словам эксперта, такие гаджеты разрабатываются с учетом всех гигиенических требований, поэтому не дают большей нагрузки на глаза, чем обычные бумажные варианты.

"Впрочем, экраны современных телефонов тоже не напрягают зрение сильнее привычного. Но проблема в том, что они маленькие, а для комфортного чтения важен хотя бы формат A5, иначе мы будем слишком быстро уставать", – предупредил врач.

Кроме того, нужно помнить, что при чтении с любых источников важен размер шрифта. Он должен быть хотя бы крупнее газетного, в противном случае глазам придется постоянно сильно напрягаться, чтобы различить написанное, отметил Куренков.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Еще один очень важный фактор – это освещение. Вредно, когда оно в помещении темнее, чем сам экран. В этом случае возникает сильная контрастность, от которой рябит в глазах, нагрузка на них заметно повышается.

При этом при настройке экрана важно ориентироваться и на собственные ощущения. Если свет очень тусклый или слишком яркий, доставляющий дискомфорт, органы зрения будут быстро уставать, подчеркнул офтальмолог.

При этом Куренков развеял популярный миф о том, что читать в транспорте вредно. Метро, автобусы передвигаются достаточно плавно, поэтому экран особо не скачет и человеку не приходится постоянно напрягать зрение, пытаясь сконцентрироваться на тексте.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова назвала привычки, которые способны приводить к ухудшению зрения. В частности, у тех, кто редко бывает на улице, риск миопии повышается из-за недостатка дневного света.