Дочь Лепса призналась, что извинялась перед сотрудниками ДПС за поведение сына

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дочь народного артиста России Григория Лепса актриса, певица и сценарист Инга Лепс призналась, что ей пришлось извиняться перед сотрудниками ДПС за поведение четырехлетнего сына. Об этом она рассказала в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел, когда машина семьи остановилась на светофоре у поста ДПС. Мальчик открыл заднее окно, высунул руку "на манер сочинских таксистов" и крикнул сотрудникам: "Че стоим?".

"Я обомлела, начала извиняться, но ребята с чувством юмора, слава богу, посмеялись! Так что, отвечая на вопрос, почему мы называем Костю (сына. – Прим. ред.) по имени-отчеству – да на всякий случай", – поделилась Лепс.

Актриса замужем за режиссером Михаилом Плутахиным, который младше ее на 6 лет. Пара поженилась 23 апреля 2022 года, через 5 месяцев у них родился сын.

Супруги познакомились на съемочной площадке, а через несколько лет решили официально зарегистрировать отношения. Церемония прошла в столичном ЗАГСе, после чего молодожены отпраздновали событие в узком семейном кругу.

Григорий Лепс присутствовал на свадьбе дочери. Он рассказывал, что вручил молодоженам дорогой подарок, но не уточнил, какой именно.

Народный артист неоднократно подчеркивал, что доволен выбором старшей дочери и считает зятя достойным, умным и воспитанным человеком. По его мнению, у пары сложились отношения, которым можно позавидовать, и он спокоен за их семейное благополучие.

Ранее Лепс опубликовал фотоколлаж, на котором объединил свой портрет с изображением сына Ивана. Так артист решил поддержать тренд на проверку генетического сходства. Для создания коллажа он использовал нейросеть.