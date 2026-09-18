Суд в Москве обязал блогерш опровергнуть порочащие сведения о треш-стримерше Фросе

Фото: телеграм-канал "Фрося"

Мосгорсуд обязал блогерш Ксению Хоффман (настоящая фамилия – Бондарева) и Mashera (настоящее имя – Мария Алябьева) опровергнуть и удалить недостоверные сведения, порочащие честь треш-стримерши Фроси (настоящее имя – Дарья Умнова), а также взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фрося – модель и блогер из России, прославившаяся скандальным треш-контентом. Она была участницей TikTok-домов Grand House и Emotion House. В 2024 году за перформанс в ресторане "Вкусно – и точка" ей дали 15 суток административного ареста. На различных платформах соцсетей на нее подписано порядка миллиона человек.

Поводом для иска стали публикации, в которых Бондарева и Алябьева заявили, что их коллега "сидит на запрещенных веществах". Умнова рассказала об этом в своем телеграм-канале.

Судом установлено, что Бондарева и Алябьева распространили в YouTube и TikTok сведения, не соответствующие действительности, а также порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истицы.

Ответчики обязаны не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу опубликовать опровержения, а также удалить недостоверные сведения. Помимо этого, с них взыскана компенсация морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда оставила решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Ранее на Павелецком вокзале в Москве задержали треш-стримера Анастасию Кипишную. Ее подозревают в заведомо ложном доносе о преступлении. Она также вела скандальные трансляции в интернете, в частности показывала, как ее младший сын употребляет алкоголь и электронные сигареты. Из-за агрессивного контента и угроз в адрес детей ее стримы неоднократно становились причиной широкого резонанса в Сети.

По словам специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, за публичное издевательство над своими детьми Кипишной грозит до 3 лет лишения свободы.

