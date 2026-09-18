Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Годовалая дочь певицы Сати Казановой придерживается вегетарианского рациона. Об этом артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам экс-участницы группы "Фабрика", она регулярно следит за показателями ребенка, чтобы убедиться, что питание не вредит ее здоровью.

"Малышка на вегетарианском питании, как и вся семья. Внимательно и регулярно слежу за показателями – все супер, все в норме!" – поделилась Казанова.

Она также рассказала, что источниками белка для девочки служат чечевица, фасоль, зерновые, тофу и сыр, преимущественно козий или безлактозный коровий. Кроме того, в рационе ребенка много овощей, фруктов и ягод.

Казанова стала матерью осенью 2024 года. Ранее она рассказывала, что изначально хотела провести домашние роды, однако из-за поздней беременности выбрала перинатальный центр. Супруг певицы Стефано Тиоццо находился рядом, а сам опыт артистка называла "могучим посвящением", которое еще сильнее сблизило их.

Дочь супруги назвали Анагхой. Ранее Казанова отвечала на критику этого имени в соцсетях и отмечала, что необычные имена встречаются не только в Индии. Она приводила в пример Зиту, Гиту и Индиpу, привычные для россиян, а также русские имена Велислава и Агафья.