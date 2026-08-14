Певица Сати Казанова ответила на критику, связанную с выбором имени для дочери

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певица Сати Казанова отреагировала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) на негативные комментарии, связанные с выбором имени для ее дочери.

Артистка назвала девочку Анагхой. После того как она рассказала об этом в соцсетях, пользователи раскритиковали решение певицы и ее супруга Стефано Тиоццо.

Казанова заявила, что подобные имена не являются чем-то необычным. Она привела в пример индийские имена, которые уже прижились в России.

"Такие имена, как Зита, Гита, Индира, сугубо индийские, и эти имена пришли к нам из индийских фильмов. Имя Анагха такое же и спустя какое-то время станет привычным. Поэтому рассуждать, что имя непривычно и неблагозвучно – это не является справедливым", – написала певица.

Она также отметила, что и в русской традиции встречаются имена, которые могут показаться необычными, например Велислава или Агафья. Отдельно артистка ответила на комментарий пользовательницы с ником Забойдат, которая назвала выбор имени ужасным и заявила, что родители испортили ребенку жизнь.

Ранее певица развеяла слухи о своих родах, которые ранее распространились в Сети. СМИ писали, что исполнительница якобы несколько дней ходила с пуповиной, пока та "сама не отсохнет". Эту информацию Казанова назвала смешной.

По словам певицы, пуповину перерезал ее муж, который согласился на парные роды. Казанова рекомендовала каждому мужчине не бояться и присутствовать при родах, если есть такая возможность.

