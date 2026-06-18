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18 июня, 15:36

Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова опровергла жуткие слухи вокруг своих родов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российская певица Сати Казанова развеяла сомнительные слухи о своих родах, которые ранее распространились в Сети. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

СМИ писали, что исполнительница якобы несколько дней ходила с пуповиной, пока та "сама не отсохнет". Эту информацию Казанова назвала смешной.

"Для меня был важен так называемый золотой час после рождения ребенка. Чтобы пуповина полностью отпульсировала и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа", – сказала она в интервью изданию.

По словам певицы, пуповину перерезал ее муж Стефано Тиоццо, который согласился на парные роды. Казанова рекомендовала каждому мужчине не бояться и присутствовать при родах, если есть такая возможность.

Ранее актеры Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго ребенка. Мальчик появился на свет 4 июня, пара назвала его Давид. В настоящее время актриса находится дома с младенцем. Фанаты назвали это "прекрасной новостью" и уточнили, что никто лучше из артистов не скрывает беременность.

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