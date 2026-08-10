"Ведомости": число организаций, продающих топливо на АЗС, сократилось в РФ на 2%

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Число компаний, реализующих топливо на заправках в России, уменьшилось примерно на 2% в январе – июне 2026 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического сервиса "Контур.Фокус".

Как говорится в материале, на конец июня в стране работают 9 186 таких организаций. Параллельно аналитики отмечают сокращение числа самих АЗС: с января по июль их количество снизилось на 1%, составив 28 054 объекта.

Эксперты связывают такую динамику с общим падением доходности бизнеса. Они пояснили, что цены на нефтепродукты для заправок растут, а возможность получения прибыли от их продажи сокращается.

В мае этого года в России возникли перебои с топливом. Для стабилизации ситуации на рынке правительство приняло ряд мер. В частности, была увеличена нефтепереработка, а также введен временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей, который будет действовать до 31 января 2027 года.

Недавно ситуация с топливом в стране улучшилась, однако в некоторых регионах, где основную часть рынка занимают независимые АЗС, проблемы с поставками все еще сохраняются.