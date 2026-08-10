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10 августа, 11:09

Общество

Столичные издательства заключили более 20 экспортных контрактов с начала года

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С начала года при поддержке Москвы столичные издательства заключили более 20 экспортных контрактов. Согласно им на рынки разных государств поступит книжная продукция совокупным тиражом свыше 50 тысяч экземпляров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Московские компании регулярно участвуют в профильных выставках и бизнес-миссиях благодаря городскому проекту "Издательские сезоны". В этом году представители столицы провели уже 630 деловых встреч с коллегами из Китая, Индии, Бразилии, Турции, Индонезии, Аргентины и других стран", – рассказала Сергунина.

Часть соглашений стала результатом договоренностей, достигнутых в рамках отраслевых мероприятий 2025 года. Среди них Шанхайская международная детская книжная ярмарка – одна из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Этим летом город впервые представил коллективный стенд на 32-й Пекинской международной книжной ярмарке. Девять столичных издательств презентовали свою продукцию и провели переговоры с потенциальными партнерами.

Также недавно состоялась третья Московская международная издательская неделя. На ней больше 25 отечественных компаний обсуждало возможности сотрудничества с зарубежными коллегами. В планах – поставка книг для детских библиотек Непала и выпуск российских изданий в Сербии, Чили и Мексике.

Ранее Сергунина объявила о начале приема заявок на участие в пятом сезоне арт-проекта "Контуры культуры". До 16 августа художники из России могут представить до трех эскизов на тему новой цифровой реальности.

Можно использовать элементы видеоигр, анимации, архитектуры и 3D-моделирования. Работы победителей украсят Московский кластер видеоигр и анимации, а также будущий кластер медиатехнологий.

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