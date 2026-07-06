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06 июля, 11:34

Общество

В столице подвели итоги конкурса "Дизайн-цех"

Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

В Москве подвели итоги 11-го сезона конкурса "Дизайн-цех", сообщила заммэра Наталья Сергунина. 120 художников, дизайнеров, маркетологов и студентов профильных направлений вузов создали концепции сувенирной продукции для пяти столичных учреждений культуры, таких как Московский зоопарк, музеи-заповедники "Коломенское – Измайлово" и "Останкино и Кусково".

"Конкурс дает возможность представителям креативных индустрий показать свои таланты и наладить новые деловые контакты. Объединившись в команды, участники разработали 25 оригинальных дизайн-решений. Лучшие проекты определило жюри", – рассказала Сергунина.

Например, для Московского зоопарка придумали линейку одежды и аксессуаров, которая будет привлекать молодежную аудиторию и вместе с тем отражать миссию учреждения по сохранению редких видов животных. В качестве основного элемента оформления выбрали силуэты панды Катюши, тигра Степана, слона Памира и других обитателей зоопарка.

Другая команда-лауреат подготовила коллекцию предметов, вдохновленную декоративным убранством Государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково". В нее вошли плед для пикника, скатерти, платки, салфетки с вышивкой, посуда и многое другое.

Для Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева предложили серию товаров "Весь мир – поле для исследования", вовлекающих в процесс наблюдения за природой. Она включает, например, наборы для выращивания растений, дневник для полевых записей, открытки на посевной бумаге, свечу в упаковке-кормушке для птиц.

Партнерами этого сезона также стали Государственный музей обороны Москвы и Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское – Измайлово".

Концепции оценивали по нескольким показателям, включая соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации. Конкурс прошел в Московском кластере видеоигр и анимации при поддержке департамента культуры Москвы и в деловом пространстве "МосХаб.Сколково" департамента информационных технологий Москвы.

Конкурс "Дизайн-цех" проводится с 2023 года. По словам Сергуниной, за это время он объединил более тысячи дизайнеров, которые разработали сувенирную продукцию для десятков заказчиков. В их числе – ВДНХ, Государственная Третьяковская галерея, музей-заповедник "Царицыно", Гжельский фарфоровый завод, проект "Тотальный диктант", культурное пространство "Центр "Зотов".

Между тем столичные компании присоединились к фестивалю "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". На центральных улицах появились новые ландшафтные композиции и тематические арт-объекты, сочетающие озеленение, современный дизайн и городские пространства для отдыха. Новые площадки создают дополнительные пространства для прогулок и фотосъемки в центре столицы.

Тверской бульвар превратился в стильную витрину столичного дизайна

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