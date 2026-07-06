Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские власти расширили программу финансовой поддержки патентования разработок в России. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Данная инициатива начала действовать в апреле 2022 года. За это период одобрили более 1,1 тысячи заявок инновационных компаний, их поддержали на общую сумму 318,9 миллиона рублей.

Расширение программы даст возможность увеличить патентную активность компаний Москвы и оказать помощь в обеспечении правовой охраны их разработок в РФ, подчеркнул Собянин.

"Если раньше действие программы распространялось только на изобретения и полезные модели, то теперь грант можно будет получить и на промышленные образцы. Его размер – 30 тысяч рублей на один образец", – говорится в сообщении мэра.

При этом размер грантов на патентование изобретения увеличили вдвое – до 150 тысяч рублей. Подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

В частности, поддержку столицы уже получают ООО "Айтокор" и ООО "Термоэлектрика". Первая компания занимается разработкой решений в области силовой электроники для изготовления высокоэффективных светодиодных драйверов, а также других инновационных источников электропитания. Вторая разрабатывает термоактивируемые газонаполненные индикаторы.

Ранее Собянин отметил важность некоммерческих организаций (НКО) в заботе о горожанах. Они стали стратегическими партнерами столичных властей в этой области. НКО дополняют масштабную систему государственной поддержки индивидуальными решениями и уникальными услугами.

