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06 июля, 12:02

Шоу-бизнес

Суд не стал возвращать отцу Блиновской ранее изъятую недвижимость

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил под арестом имущество и деньги отца блогера Елены Блиновской Олега Останина в рамках уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

При этом ранее SHOT сообщал, что суд якобы вернул Останину апартаменты площадью около 80 квадратов в Четвертом Верхне-Михайловском проезде.

"Этот арест был сохранен для исполнения приговора Савеловского районного суда в части гражданского иска государства к Блиновской о взыскании ущерба в размере 587,6 миллиона рублей", – указал собеседник агентства.

По мнению инстанции, вопрос о дальнейшей судьбе арестованного имущества должен рассматриваться с учетом итогового приговора по уголовному делу, а не путем изменения собственника в отдельном споре о банкротстве. Также собеседник агентства уточнил, что ужесточение решения апелляцией не означает, что "имущество свободно возвращено Останину или Блиновской".

Блогера задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она занижала свои доходы через 18 организаций, 3 ИП и таким образом уклонялась от уплаты налогов.

Кроме того, по данным суда, Блиновская фиктивно переписала имущество на отца, чтобы скрыть его от налоговой. Из-за этого апартаменты, машино-место и кладовка Останина были изъяты. При этом сам мужчина утверждал, что заработал на недвижимость самостоятельно.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии. Позднее ее адвокаты пробовали добиться отсрочки отбывания до совершеннолетия ее детей, но получили отказ. Тем не менее наказание все-таки смягчили до 4,5 года.

Блогера Блиновскую этапировали в женскую колонию № 1 во Владимирской области

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