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06 июля, 21:54

Город

Столичные ветеринары спасли корги с опухолью селезенки размером с кулак

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Специалисты Красногвардейской ветклиники спасли корги с опухолью селезенки, размер которой достигал кулака взрослого мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Хозяева собаки по кличке Лакки встревожились после того, как она два дня отказывалась от еды. Состояние стремительно ухудшалось, а на животе собаки обнаружилось уплотнение.

После прибытия в клинику хирург Дмитрий Абызов принял решение об экстренной операции, поскольку опухоль могла лопнуть в любой момент, что снизило бы вероятность спасения животного.

"Операция на селезенке всегда очень непростая, часто не обойтись без переливания крови. Владельцы проделали огромную работу, ездили в область за подходящей кровью, ведь у Лакки отрицательный резус-фактор и такую кровь сложно найти", – рассказали в пресс-службе.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и уже через час после него Лакки почувствовала себя хорошо, проявив интерес к еде. Тем не менее врачи с тревогой следили за состоянием собаки, поскольку ее изначальный прогноз был неблагоприятным: уровень гематокрита составлял всего 11, что значительно ниже нормы. В частности, даже показатель в 25 считается низким.

В настоящее время корги продолжает приходить на переливание крови, благодаря чему ее состояние улучшается: уровень гематокрита уже достиг 16.

Ранее в Бутовской ветклинике спасли добермана по кличке Марс, проглотившего предмет неизвестного происхождения в виде сердца. Собаку прооперировали и извлекли инородное тело, которое перекрывало животному выход из желудка. После вмешательства питомец пошел на поправку.

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