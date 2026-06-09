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09 июня, 16:33

Общество

Московские ветеринары помогли собаке с редкой ортопедической патологией

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Специалисты Мосветстанции провели операцию собаке породы вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Герцог Милашкович с редкой ортопедической патологией. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Отмечается, что питомец является постоянным клиентом клиники и давно наблюдается у ведущего врача, хирурга-ортопеда Александра Степанова. У него диагностировали болезнь Легга-Кальве-Пертеса, при которой фиксируется асептический некроз головки бедренной кости.

Ортопедическое заболевание связано с нарушением кровоснабжения головки бедренной кости, что приводит к ее некрозу и последующему разрушению. В результате тазобедренный сустав теряет стабильность и функциональность. У собаки появляются боль и хромота. Из-за болезни Герцог не мог опираться на правую заднюю лапу.

Врачи во главе со Степановым провели резекционную артропластику тазобедренного сустава, которая заключается в удалении головки и шейки бедренной кости.

"Данная хирургическая процедура направлена на купирование хронической боли путем устранения контакта патологически измененной поверхности головки бедренной кости с суставной поверхностью ацетабулярной впадины посредством преднамеренного формирования функционального псевдоартроза", – рассказал специалист.

В настоящее время пес завершил реабилитацию. Он уже полностью опирается на лапу и смог вернуться к полноценной жизни.

Ранее в Калининской ветклинике Москвы была спасена двухлетняя кошка по кличке Лися, у которой выявили некроз десны. Хирург провел операцию, в ходе которой удалил корень зуба и некротизированный участок тканей. Дефект был закрыт поворотным лоскутом. На него также наложили узловые швы.

Столичные ветклиники стали чаще регистрировать случаи астмы у кошек и собак

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