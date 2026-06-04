В Москве ветеринары спасли кошку с некрозом десны

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Калининской ветклинике Москвы была спасена двухлетняя кошка по кличке Лися, у которой выявили некроз десны. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Выяснилось, что у кошки сломался клык, из-за чего через две недели у нее воспалился корень зуба. Помимо этого, у животного внезапно повысилась температура. Также Лися перестала есть корм.

В результате хирург Сергей Евсеев осмотрел рот кошки и выявил некроз десны. Он сделал операцию, в ходе которой удалил корень зуба и некротизированный участок тканей. Дефект был закрыт поворотным лоскутом. На него также наложили узловые швы.



Рана зажила за две недели. На момент снятия швов домашнее животное чувствовало себя хорошо. Она вновь начала кушать, играть и радоваться жизни.

Ранее в Советской ветклинике Москвы был спасен 18-летний кот по кличке Пуся. Изначально питомца привели с абсцессом на морде, однако специалисты заметили, что кот тяжело дышит, и диагностировали ему плеврит. Кроме того, выяснилось, что у животного хроническая сердечная недостаточность с влажным легким и хроническая болезнь почек.

Прогноз был неблагоприятным, но невролог Елизавета Бабаева и кардиолог Елена Катаева смогли стабилизировать его состояние. Плеврит и абсцесс были вылечены. Теперь кот находится на поддерживающей терапии по заболеваниям сердца и почек.

