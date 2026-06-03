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03 июня, 16:40

Общество

Московские ветеринары спасли 18-летнего кота с плевритом и абсцессом

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Специалисты Советской ветклиники спасли 18-летнего кота по кличке Пуся с абсцессом и плевритом. Об этом сообщили в столичной госветслужбе.

Изначально пожилого питомца привели в ветклинику с абсцессом на морде, однако ветеринары заметили, что кот тяжело дышит, и диагностировали ему плеврит. Кроме того, выяснилось, что у животного хроническая сердечная недостаточность (ХСН) с влажным легким и хроническая болезнь почек (ХБП).

Прогноз был неблагоприятным, но невролог Елизавета Бабаева и кардиолог Елена Катаева смогли стабилизировать его состояние. Плеврит и абсцесс были вылечены. Теперь кот находится на поддерживающей терапии по заболеваниям сердца и почек.

Также в пресс-службе рассказали историю из жизни Пуси. Его хозяйка скончалась, когда животному было три года. Тогда его случайно закрыли в опечатанной квартире на три месяца.

Спасся питомец благодаря подтекающему крану, из которого мог понемногу пить. Тогда ему приходилось есть все, что было вокруг – землю, цветы, крупы. Коту повезло – он выжил и обрел новую хозяйку, которая в то время добивалась вскрытия квартиры и его вызволения.

Ранее московские ветеринары спасли зрение собаке по кличке Челси, в глаз которой воткнулся шип от розы. Во время операции медики осторожно извлекли инородное тело из роговицы.

Шип не повредил переднюю камеру глаза, что ускорило восстановление зрения. После хирургического вмешательства Челси назначили местную антибиотикотерапию и увлажняющие глаз препараты.

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