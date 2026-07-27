Поиски иностранных альпинистов возобновлены на Эльбрусе

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Поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе возобновились утром в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что работы начались в 05:00 по московскому времени. В них задействованы 11 спасателей: сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники организации "Кавказ.РФ".

О случившемся стало известно 26 июля – группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Вскоре один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5 100 метров.

Спасатели нашли тела, а также обнаружили живым одного из участников группы. Поиски еще трех человек были приостановлены из-за непогоды. Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту произошедшего.